Traurige Nachrichten von Bart Bryant. Als Golfspieler hat der gebürtige Texaner so einige Erfolge gefeiert. Bei der PGA Tour Championship im Jahr 2005 überholte Bart seinen Rivalen Tiger Woods (46) auf der Zielgeraden und holte sich den Sieg. Jetzt machte die schreckliche Neuigkeit die Runde, dass der Sportler in einen Autounfall verwickelt wurde. Bart Bryant kam bei dem Unfall ums Leben!

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Bart im Alter von nur 59 Jahren gestorben ist. Diese traurigen Neuigkeiten bestätigte auch die PGA in einem Statement. "Die PGA Tour ist traurig über das tragische Ableben von Bart Bryant. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit", bestätigte der Tour Commissioner Jay Monahan via Twitter.

Laut Medienberichten soll sich der Unfall in Florida ereignet haben. Auch seine Frau Donna soll gemeinsam mit Bart in dem Auto gesessen haben. Beide seien auf dem Weg nach Hause gewesen.

Bart Bryant im Oktober 2017

Barty Braynt im Juli 2019

Bart Bryant im Juni 2006

