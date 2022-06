Üble Schlagzeilen über Matthew Morrison (43)! Bei dem Schauspieler, der besonders durch seine Rolle in Glee bekannt geworden war, lief es zuletzt eigentlich bestens. Im Juni vergangenen Jahres durfte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Renee Puente sein zweites Kind begrüßen. Seit dem Frühjahr saß er zudem in der Jury der Show "So You Think You Can Dance". Doch wie nun bekannt wurde, ist Matthew kein Teil der Sendung mehr – weil er offenbar eine unangebrachte Beziehung mit einer Kandidatin begann!

Gegenüber People erklärte ein Insider der Show, Matthew sei wegen eines mutmaßlichen Verhältnisses mit einer Anwärterin gefeuert worden. "Sie hatten keinen Sex, aber er hat durch anzügliche Nachrichten in den sozialen Medien Kontakt zu ihr gesucht", schilderte die Quelle. Die Kandidatin habe sich damit nicht wohlgefühlt und die Produktion kontaktiert: "Er wurde gefeuert, nachdem die Produktion ihre eigene Untersuchung durchgeführt hatte!"

Matthew selbst äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen. Nach seinem Show-Aus hatte der Broadway-Darsteller lediglich zugegeben, sich nicht an "die Produktionsprotokolle des Wettbewerbs" gehalten zu haben: "Das hinderte mich daran, den Wettbewerb fair zu beurteilen." Er bedaure sehr, die Sendung verlassen zu müssen.

Instagram / matthewmorrison Renee Puente und Matthew Morrison mit ihren zwei Kindern

Getty Images Matthew Morrison, Oktober 2018

Getty Images Matthew Morrison, Schauspieler

