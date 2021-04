Matthew Morrison (42) kann sich auf seinen zweiten Nachwuchs freuen. Der Glee-Darsteller und seine Frau Renee Puente konnten 2017 ihr Söhnchen Revel James Makai auf der Welt begrüßen. Zwei Jahre später erwarteten die beiden wieder ein Baby – doch Renee erlitt eine Fehlgeburt. Nun haben der Schauspieler und seine Liebste wieder allen Grund zur Freude: Sie werden zum zweiten Mal Eltern!

Das gab der stolze Papa nun in seiner Instagram-Story bekannt. In einem Clip tanzen er und seine Frau zu dem Song "F*kn Around" von Matthews "Glee"-Kollegen Darren Criss (34). Renee trägt dabei ein bauchfreies Top und präsentiert einen gar nicht mehr so kleinen Babybauch. Der 42-Jährige schrieb dazu: "Baby wird geladen". Wann ihr Familienzuwachs zur Welt kommen soll und ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, behielten die baldigen Zweifach-Eltern allerdings noch für sich.

In ihrer Story machte Renee deutlich, dass nicht nur sie und Matthew sich auf das Baby freuen, auch Klein-Revel ist offenbar schon total aufgeregt. Auf zwei Schnappschüssen inspiziert er Mamas kugelrunden Babybauch jedenfalls schon ganz genau. Tatsächlich teilte Renee bereits vor einigen Tagen ein paar Fotos, auf denen man ihre Babykugel erkennen kann. Dabei verriet sie, dass ihr kleiner Nugget – wie sie ihr Baby liebevoll nennt – in ihrer Heimat Hawaii gezeugt wurde.

Getty Images Renee Puente und Matthew Morrison mit ihrem Sohn Revel

Instagram / reneemmorrison Renee Puente und ihr Sohn Revel

Instagram / reneemmorrison Matthew Morrison und Renee Puente

