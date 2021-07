Süße Baby-News aus dem Glee-Universum! Vor einigen Monaten begrüßte die Rachel-Darstellerin Lea Michele ihr erstes Baby. Sie brachte ihren Sohn Ever Leo am 20. August 2020 zur Welt. Wenig später wurde bekannt, dass ihr Ex-Freund Matthew Morrison (42), der ebenfalls eine Hauptrolle bei "Glee" hatte, zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Und jetzt war es auch für dieses Baby so weit – es wurde von Ehefrau Renee gesund zur Welt gebracht.

Diese süßen News gab das Hollywood-Paar nun gegenüber People bekannt. Demnach kam ihre gemeinsame Tochter Phoenix Monroe Morrison am Montag, den 28. Juni zur Welt. Weitere Kinder planen Matthew und Renee offenbar aber nicht. "Unsere Familie ist nun komplett", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin. Das Neugeborene wog laut dem stolzen Papa sieben Pfund und war bei der Geburt knapp 53 Zentimeter lang.

Damit dürfen sich Renee und Matthew endlich über eine Tochter freuen – einen Sohn haben sie bereits. Der Sprössling kam am 12. Oktober 2017 zur Welt und heißt Revel James Makai. Bevor Renee mit Phoenix schwanger wurde, hatte sie ein paar Fehlgeburten, wie sie zu der Zeit bekannt gab.

Anzeige

Getty Images Renee Puente und Matthew Morrison mit ihrem Sohn Revel

Anzeige

Instagram / reneemmorrison Matthew Morrison und Renee Puente

Anzeige

Instagram / matthewmorrison Schauspieler Matthew Morrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de