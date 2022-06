Lilibet Diana (1) durfte erstmals ihren Ehrentag zelebrieren! Am Samstag stand bei den britischen Royals eine kleine Party an. Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) feierten den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Lilibet Diana – und sogar die Queen (96) soll dabei gewesen sein. Details über das Event sind zwar nicht bekannt, ein Insider verriet aber jetzt: Dieses coole Geschenk durfte Lili auspacken!

Da freute sich die Einjährige sicherlich! Wie ein Bekannter der Sussexes gegenüber The Sun verriet, war unter den Präsenten auch etwas Besonderes. "Da ihr erster Geburtstag so ein Meilenstein ist, gab es im Vorfeld viele Diskussionen über die Geschenke, die sie an diesem Tag bekommen würde!", gab der Insider an und schilderte weiter, man habe sich schließlich für ein rosa Volkswagen-Rutsche-Auto entschieden.

Harry und Meghan genossen den besonderen Tag mit ihrer Tochter in vollen Zügen. Selbst am Abend blieben sie bei ihren Kids – und das, obwohl am Buckingham Palast zahlreiche Megastars zu Ehren der Queen auftraten. Unter anderem rockten Alicia Keys (41) und George Ezra (28) die Bühne.

Queen Elizabeth II.

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Alicia Keys bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen, Juni 2022

