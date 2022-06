Queen (96) Elizabeth II. hat ihre Urenkelin Lilibet Diana im Rahmen ihres 70-jährigen Thronjubiläums endlich persönlich kennengelernt! Die britische Monarchin hat Medienberichten zufolge vor der Trooping the Colour-Parade gemeinsam mit Lilis Eltern Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zu Mittag gegessen. Allerdings sagte sie aufgrund ihrer Gesundheit inzwischen ihre Teilnahme an dem Erntedankgottesdienst am Freitag und an ihrem geliebten Pferderennen am Samstag ab. Aber wird die Queen morgen trotzdem mit ihrer Familie Lilibets ersten Geburtstag feiern?

Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams vermutete jetzt jedenfalls gegenüber The Sun, dass die Queen alles daran legen wird, bei der Familienfeier am Samstag dabei zu sein. "Auf jeden Fall liegt ihr viel daran, sie zu sehen", erklärte der Autor und fügte hinzu: "Das Derby morgen wäre zu viel für sie gewesen – aber ich bin mir sicher, dass sie sich sehr darauf freut, Lilis Geburtstag zu zelebrieren."

Laut des Adelsexperten werde die Queen aber wohl auch die Teilnahme an der Feier abhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand machen. "Es ist eine Frage ihrer Mobilität", nahm er an und schilderte: "Wenn man Probleme mit der Mobilität hat, ist es sehr schwer, etwas zu planen."

