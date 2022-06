Kate Merlan (35) ist kein großer Fan von Marc-Robin! Die Reality-TV-Bekanntheit nahm im vergangenen Jahr an der Promi-Staffel von Temptation Island teil – sie und ihr Partner Jakub (26) schafften den Treuetest und heirateten hinterher sogar. Für einen Kandidaten der diesjährigen Normalo-Staffel stehen die Chancen, dass er die Show mit seiner Freundin verlässt, aber eher schlecht: Marc-Robin. Zwischen ihm und Verführerin Laura kam es nämlich zum Kuss. Für Kate ist Marc-Robins Verhalten ein absolutes No-Go, wie sie Promiflash erzählt.

"Marc-Robin ist das größte Arschloch der Staffel", betont Kate im Promiflash-Interview. Sie könne nicht verstehen, warum er seine "tolle, süße und liebevolle" Freundin Michelle nicht wertschätzt und sie direkt hintergeht. "Marc-Robin hat das ja sehr gut drauf, ich finde ihn so manipulativ, aber vom allerfeinsten. Was er da für eine Show abzieht, ich finde das krass", fügt sie hinzu. Hier bezieht sie sich wohl darauf, dass der Schweißer ständig versuchte, den Flirt mit Laura zu verheimlichen, indem er sie beispielsweise ohne Mikro an einen kamerageschützten Ort lotste – dort soll es auch zum Kuss gekommen sein.

Kate vermutet, dass Marc-Robin starke Gefühle für Laura hat und die Show sogar mit ihr verlassen würde, wenn sie seine Gefühle erwidern würde. Dennoch findet sie sein Verhalten auch ihr gegenüber nicht in Ordnung. "Ich finde ihn ehrlich gesagt auch ziemlich übergriffig der Laura gegenüber. Er will sie manchmal ein bisschen dominieren, ihr sagen, was sie nicht machen soll und wie sie sein soll", macht die Influencerin deutlich.

Für Marc-Robin und Michelle sieht Kate kein Happy End – und hofft, dass die Kandidatin sich nach seinem Verhalten von ihm am Ende nicht einlullen lässt. "Wenn Michelle den zurücknimmt oder dem verzeiht, dann kann ich ihr auch nicht helfen", meint sie abschließend.

