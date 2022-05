Was hat Marc-Robin mit Laura Pkr vor? Der Schweißer und seine Partnerin Michelle testen bei Temptation Island aus, ob ihre Beziehung der ultimativen Versuchung standhält. Der Tattoo-Liebhaber schlägt sich momentan allerdings eher bescheiden: In der Verführerin Laura hat er eine Bezugsperson gefunden und kommt ihr auch körperlich immer näher. Nun droht die Situation aber zu eskalieren: Marc-Robin verabredete sich mit Laura auf seinem Zimmer – ohne Mikro!

Während einer Party kamen sich der Beau und die Single-Dame schon näher: Der 26-Jährige leckte Alkohol von dem Po der Beauty, auch Laura kam mit ihrer Zunge in Kontakt mit seinem Körper. Als die Tänzerin auch mit anderen Teilnehmern flirtete, zeigte sich Marc-Robin sogar eifersüchtig und versuchte, sie davon abzuhalten – mit der Argumentation, sie solle auf ihren Ruf achten. Bei einer weiteren Sause fand das Eifersuchtsdrama dann seinen Höhepunkt: Als Nikola Glumac eng mit Laura tanzte, rief Marc-Robin diese zu sich und bestellte sie in sein Zimmer: "Halt dein Mikro zu. Ich gehe jetzt in mein Schlafzimmer. Du klopfst. Eine Minute. Komm ohne Mikro." Ob er dort mit der Fitnesstrainerin fremdgehen wird?

Marc-Robin hingegen dementierte im Promiflash-Interview, eifersüchtig gewesen zu sein: "Ich war null eifersüchtig. Sie hatte aber ordentlich einen im Tee und ich war mich sicher, zu wissen, dass sie die Bilder, die sie in dem Moment geliefert hat, nicht feiern wird. Ich habe es nur gut gemeint." Denkt ihr, Marc-Robin wird mit Laura fremdgehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

