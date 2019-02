Diese Woche ist es so weit: Lea Marlen Woitack (31) wird letztmalig bei GZSZ zu sehen sein! Seit 2014 stand die Schauspielerin für die Erfolgs-Serie vor der Kamera und mischte in ihrer Rolle der Sophie Lindh den Kolle-Kiez gehörig auf. Nach einer abenteuerlichen Zeit müssen sich die Zuschauer nun allerdings endgültig von Sophie verabschieden – und mit ihr auch von Lea Marlen. Auch wenn die Schauspielerin anders als ihre Serien-Figur nicht etwa ans andere Ende der Welt zieht, ist der Abschied für sie nicht weniger emotional.

Wie RTL jetzt offiziell bekannt gab, wird die 31-Jährige bereits am kommenden Mittwoch zum letzten Mal in ihrer GZSZ-Rolle über den TV-Bildschirm flimmern. Mit einer emotionalen Abschiedsparty werden Sophie und Serien-Freund Jonas (Felix van Deventer, 22) nach Singapur verabschiedet. "Für mich ist das natürlich deckungsgleich mit meiner eigenen Situation, weil ich mich natürlich jetzt auch langsam von allen verabschiede – und von den Dekos und von den Räumen", erklärte Lea Marlen im Interview. Trotz der Schwermütigkeit freue sich die Schauspielerin aber auch auf die Zukunft. "Bittersweet – dass es so dieses lachende und weinende Auge gibt", fasste sie schließlich ihre Gefühlslage zusammen.

Wie die gebürtige Hannoveranerin verriet, falle ihr der Abschied von einer bestimmten Kulisse besonders schwer: den Räumlichkeiten des Modelabels "Tussi Attack". An diesem Schauplatz drehte sie viele Szenen an der Seite von Janina Uhse (29) und Anne Menden (33).

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

MG RTL D / Bernd Jaworek Lea Marlen Woitack, GZSZ-Schauspielerin

RTL/Philipp Rathmer GZSZ-Darsteller Lea Marlen Woitack, Anne Menden und Janina Uhse

