Lea Marlen Woitack (32) schließt ein GZSZ-Comeback nicht aus! Ende Februar flimmerte die letzte Folge der RTL-Soap mit ihrer Figur Sophie Lindh über die Bildschirme. Die Schauspielerin wolle sich nach über vier Jahren erst einmal neuen Projekten widmen. Endgültig abgeschlossen mit der Serie hat die 32-Jährige aber nicht. Denn im Gespräch mit Promiflash verriet die Schauspielerin nun, dass Sophies Rückkehr in den Kolle-Kietz gar nicht so unwahrscheinlich ist!

Auf die Frage, ob sie sich ein Comeback vorstellen könne – immerhin sei ihre Rolle so rausgeschrieben worden, dass man sie zurückholen kann – entgegnete Lea: "Man könnte immer, klar." Allerdings will sie sich vorerst anderweitig orientieren: "Ich muss ein bisschen gucken, was die Welt sonst noch so zu bieten hat. Aber grundsätzlich war es eine schöne Zeit, warum nicht", meinte die gebürtige Hannoveranerin gegenüber Promiflash beim Felix Burda Award 2019.

Über diese Worte werden sich die Fans der beliebten Vorabendserie sicher freuen. Bei einer Promiflash-Umfrage im vergangenen November zeigten sich die Leser traurig über Leas bevorstehendes Lebewohl. Fändet ihr es gut, wenn sie zurück zu GZSZ kommen würde? Stimmt unten ab!

Instagram / leawoitack.official Lea Marlen Woitack, Schauspielerin

Actionpress/ Tamara Bieber Lea Marlen Woitack bei den Bunte New Faces Awards 2018

Frederic Kern / Future Image Lea Marlen Woitack bei der 25-jährige Jubiläums-Party von GZSZ, 2017

