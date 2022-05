Was dachte Lea Marlen Woitack (35) bei dem großen Jubiläum? Die Schauspielerin stand von 2014 bis 2019 für GZSZ vor der Kamera und verkörperte dort die Rolle der Sophie Lindh. Vor wenigen Wochen feierte die Daily ihr 30-jähriges Jubiläum und die Darsteller feierten ihre Zeit gemeinsam in Form einer exklusiven Folge. Promiflash wollte daher wissen: Hat das Jubiläum auch Lea berührt?

"30 Jahre – das ist fast mein ganzes Leben. So lange gibt es die Serie schon. Und irgendwie hat sie mich auch immer mal wieder begleitet. Erst als Zuschauerin und später in meinen ersten Berufsjahren", schwärmte die 35-Jährige im Interview mit Promiflash. Dadurch wurde Lea auch ziemlich nostalgisch: "Bei so einem Jubiläum kommen viel Erinnerungen hoch. Ich vermisse es, täglich zu spielen und fest in das Team eingebunden zu sein."

Auch nach all den Jahren am Set steht Lea noch immer mit einigen ehemaligen Kollegen in Kontakt. Doch sollte eine Verabredung mal aufgrund zeitlicher Probleme nicht klappen, hat Lea eine andere Möglichkeit: Sie schaut einfach GZSZ! "Ab und zu schaue ich mal rein, um die lieb gewonnenen Menschen zu sehen", erklärte sie.

Instagram / leawoitack.official Lea Woitack, Schauspielerin

Nils Schwarz Lea Marlen Woitack, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Instagram / leawoitack.official Lea Woitack, Schauspielerin

