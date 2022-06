Aziz Ansari (39) und seine Liebste haben den Schritt gewagt! Der Comedian hatte Anfang Dezember für süße Schlagzeilen gesorgt: Denn ganz heimlich hatte er sich mit seiner Partnerin Serena Campbell verlobt. Bereits seit vier Jahren sollen die zwei gemeinsam durchs Leben gehen – und das jetzt sogar als Mann und Frau: Aziz und Serena haben nun nämlich offenbar in Italien geheiratet!

Das berichtet das Newsportal Page Six jetzt unter Berufung auf einen Insider. Demnach habe die Trauung vor etwa 120 Gästen vor einer traumhaften Kulisse in der Toskana stattgefunden. Die Hochzeit des "Parks and Recreation"-Stars und der Schwedin sei dabei kein Star-Auflauf gewesen. Unter den Gästen habe sich aber etwa "Sound of Metal"-Darsteller Riz Ahmed befunden.

Zwischen 2014 und 2016 war Aziz mit der Pâtissière Courtney McBroom liiert. Im Interview mit Elle schien er dem Thema Hochzeit damals noch recht kritisch gegenüberzustehen: "Ich weiß nicht so recht... Es scheint heutzutage immer mehr Menschen zu geben, die mit der Institution der Ehe nicht so viel anfangen können." Das scheint sich inzwischen geändert zu haben.

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, Filmstar

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de