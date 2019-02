Ehrliche Worte von Aziz Ansari (35)! Hinter dem Schauspieler liegen turbulente Monate: Im vergangenen Jahr wurde dem Golden Globe-Gewinner vorgeworfen, ein Date so sehr bedrängt zu haben, dass es weinend aus der Wohnung des Comedians geflüchtet sei. Aziz hatte damals nur ein Statement veröffentlicht, sich aber sonst nicht zu den Anschuldigungen geäußert – bis jetzt. Während eines Auftritts sprach er offen über die Folgen des Vorfalls.

In seiner Comedy-Show schlug der 35-Jährige am Montagabend plötzlich ernste Töne an, wie Just Jared berichtet. “Es gab Zeiten, in denen ich wirklich verärgert war und mich gedemütigt gefühlt habe und letztendlich fühlte ich mich so schrecklich, dass diese Person sich so fühlte”, erinnerte sich Aziz. Nach einem Jahr wisse er nun, wie es ihm gehe und er hoffe, dass das ein Schritt nach vorne sei: “Ich musste viel darüber nachdenken und ich hoffe, ich bin ein besserer Mensch geworden.” Der “Parks and Recreation”-Star habe die Hoffnung, dass diese Erfahrungen auch anderen helfen können.

“Wenn das nicht nur mich, sondern auch andere Leute dazu gebracht hat, darüber nachzudenken und aufmerksamer und bewusster zu sein und bereit dazu zu sein, sicher zu gehen, dass jemand sich in diesem Moment wohlfühlt, ist das eine gute Sache”, erklärte Aziz. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung habe ihm einen anderen Blickwinkel auf sein Leben gegeben.

Getty Images Aziz Ansari bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2018

Getty Images Aziz Ansari bei der Premiere der zweiten Staffel von "Master Of None" in New York, 2017

Getty Images Aziz Ansari bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills, 2018

