Ist Aziz Ansari (38) etwa schon bald unter der Haube? In der Vergangenheit sorgte der Komiker vermehrt mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen: So wurde dem Schauspieler beispielsweise vorgeworfen, sein Date sexuell belästigt zu haben – dabei ist der Golden Globe-Gewinner von 2018 eigentlich ein bekennender Feminist. Jetzt überraschte Aziz seine Fans jedenfalls mit erfreulichen Neuigkeiten: Der "Master of None"-Darsteller hat sich verlobt!

Und das offenbar ganz still und heimlich. Am vergangenen Mittwochabend verkündete Aziz laut dem Nachrichtenmagazin Page Six während eines Stand-up-Comedy-Auftritts in New York City, dass er seiner Liebsten Serena Campbell einen Antrag gemacht habe. Wie lange er und seine Partnerin schon zusammen sind, ist allerdings unklar – erste Turtelbilder der beiden entstanden jedoch schon im September 2018. Zuletzt sollen der TV-Star und die Datenwissenschaftlerin gemeinsam in Großbritannien gelebt haben.

Von der überraschenden Verlobungs-News waren Aziz' Fans natürlich völlig aus dem Häuschen. "Alle waren super aufgeregt und haben sehr viel geklatscht. Wir sind alle durchgedreht", erzählte ein Zuschauer aus dem Publikum. Bleibt abzuwarten, wann sich Aziz und seine Serena das Jawort geben.

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, Komiker

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, Filmstar

Anzeige

Getty Images Aziz Ansari, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de