Schlechte Nachrichten von Michelle Young (29). Die letzte US-Bachelorette war sich sicher, dass sie in der 18. Staffel der beliebten Kuppelshow ihre große Liebe gefunden hat. Wie übliche verlobte sich die Bachelorette im großen Staffelfinale mit ihrem Gewinner Nayte Olukoya. Doch dann kamen im letzten Monat die ersten Trennungsgerüchte auf – und tatsächlich musste das Paar jetzt bekannt geben: Michelle und Nayte haben sich nur sechs Monate nach der Verlobung nun getrennt!

In ihren Instagram-Stories gaben die beiden Ex-Partner in langen Mitteilungen ihr Liebes-Aus bekannt. Michelle erklärte: "Es fällt mir schwer zu sagen, dass Nayte und ich getrennte Wege gehen werden, aber ich stehe zu ihm und weiß um die Schwere, die in unseren beiden Herzen ist, da diese Beziehung für uns sehr echt war." Trotz des Herzschmerzes wünsche sie Nayte für seine Zukunft allerdings nichts als Erfolg.

Ihr Ex-Verlobter teilte seinen Followern wiederum mit: "Wir haben uns wirklich verliebt, und wir sind wirklich die besten Freunde geworden. Michelle und ich werden uns immer gegenseitig anfeuern, aber in Zukunft werden wir aus der Ferne anfeuern". Zudem erinnerte er seine Abonnenten daran, dass er und die Beauty "menschliche Wesen sind, die eine Trennung durchmachen", und bat um Privatsphäre während dieser Zeit.

