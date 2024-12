US-Bachelorette Michelle Young und ihr Jack sind verlobt

Michelle Young (31) ist verlobt! Die ehemalige amerikanische Bachelorette bekam schon im Oktober einen romantischen Antrag von ihrem Freund Jack Leius. Der Unternehmer überraschte seine Partnerin mit einem ausgeklügelten Plan, indem er ihr vorgaukelte, dass sie für ein Fotoshooting gebucht wurde. Als sie in der wunderschönen Location an einem See in Minnesota ankam, wartete allerdings ihr zukünftiger Ehemann dort. Im Interview mit People verrät die baldige Braut nun: "Ich war völlig erstarrt, als ich Jack inmitten dieses wunderschönen Blumenbogens aus weißen Rosen stehen sah. Ich war so verblüfft, dass ich für einen Moment dachte, der Scherz sei, dass Jack eines der männlichen Models sei, mit denen ich bei dem Shooting arbeiten würde."

Die 31-Jährige habe gar keine Ahnung von dem Vorhaben ihres Liebsten gehabt, dabei sei sie eigentlich besonders gut darin, bevorstehende Überraschungen vorherzusagen. "Ich hatte schon immer eine sehr starke Intuition und konnte Überraschungen schon aus meilenweiter Entfernung erkennen, schon seit ich klein war. Aber ich habe nicht einmal ansatzweise geahnt, dass das passiert", offenbart die Beauty dem Magazin.

Die Influencerin und der Geschäftsmann gaben ihre Beziehung im Oktober 2023 bekannt. "Ich habe den Jackpot mit dir geknackt", schwärmte die einstige Rosenkavalierin damals auf Instagram. Zu der Liebeserklärung postete sie ein niedliches Pärchenbild, auf dem sich die zwei Turteltauben ganz verliebt anlächelten. Seitdem sind die beiden US-Amerikaner unzertrennlich.

Instagram / michelleyoung Michelle Young und Jack Leius im Oktober 2024

Instagram / michelleyoung Michelle Young und Jack Leius im August 2024

