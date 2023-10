Die Ex-US-Bachelorette Michelle Young ist wieder vergeben!

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! 2021 hatte Michelle Young (30) bei The Bachelorette nach der großen Lieben gesucht. In Nayte Olukoya hatte sie auch den Traumpartner gefunden. Doch besonders lang hielt die Liebe der beiden nicht und im Sommer 2022 war wieder alles aus und vorbei. Seither galt die Beauty als Single. Doch das hat sich nun geändert: Michelle ist wieder in festen Händen!

Diese freudige Nachricht verkündet die 30-Jährige jetzt ihrer Community via Instagram. Mit einem süßen Couple-Pic zeigt sie aller Welt ihren neuen Freund: Jack Leius! "Ich habe den Jackpot mit dir geknackt", schreibt die ehemalige Bachelorette zu dem Beitrag. Und ihre Fans sind bei diesen News total aus dem Häuschen. "Du verdienst es so" oder "Was für ein tolles Paar", schreiben unter anderem zwei begeisterte User.

Doch wer ist Jack? Besonders viel ist über den neuen Mann an Michelles Seite nicht bekannt. Wie Us Magazin berichtet, ist der Beau Versicherungsmakler und hat einen Master-Abschluss in Sportmanagement. Ganz offensichtlich hat der junge Mann absolut nichts mit der Öffentlichkeit zu tun.

Michelle Young, ehemalige US-Bachelorette

Michelle Young im Dezember 2021

Michelle Young mit ihrem Freund Jack Leius, Oktober 2023

