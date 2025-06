Ex-US-Bachelorette Michelle Young hat ihren Jack geheiratet

Michelle Young (32) schwebt im Liebesglück: Die ehemalige US-Bachelorette hat ihrem Partner Jack Leius vor wenigen Tagen das Jawort gegeben. Im Gespräch mit People plaudern die frischgebackenen Eheleute jetzt ausführlich über ihre Hochzeit – und geben preis, dass es genauso schön war, wie sie es sich erhofft haben. "Es war ein emotionales Auf und Ab, und unsere Wangen tun fast weh vom vielen Lächeln!", erzählt Michelle und fügt hinzu: "Wir wussten, dass es sich unabhängig vom Ablauf wie ein ganz besonderer Tag anfühlen würde. So viele schöne Momente und lustige Geschichten."

Die romantische Zeremonie fand am 7. Juni im Woodland Glasshaus at Bavaria Downs in Chaska, Minnesota, statt. Nach dem Jawort feierten sie mit rund 200 Gästen ihre Liebe und tanzten ihren ersten Tanz zu "Hate That I Love You" von Rihanna (37) und Ne-Yo (45). Wie sie berichten, verbrachten sie "den gesamten Abend Seite an Seite" – wie sie es sich vorab versprochen hatten. "Wir wollten, dass unser Tag sehr bewusst erlebt wird. Es ist leicht, sich in der Planung zu verlieren und den Moment zu verpassen – deshalb haben wir ganz bewusst kleine Auszeiten zu zweit eingeplant", verrät die 32-Jährige.

Michelle und der Geschäftsmann machten ihre Beziehung im Oktober 2023 publik und verlobten sich rund ein Jahr später. Das Paar ist noch genauso verliebt wie am Anfang – das wird im Interview nach ihrer Hochzeit deutlich. "Jack sieht immer das Gute in den Menschen und hilft jedem, wenn er kann. Ich kann mich ihm gegenüber völlig öffnen und wir haben selbst beim Nichtstun Spaß zusammen. Er ist wirklich mein Partner in Crime", schwärmt die Influencerin von ihrem Liebsten, während dieser betont: "Ihr Lächeln und ihr Lachen sind ansteckend – sie ist einfach eine magnetische Person, zu der sich Menschen hingezogen fühlen."

