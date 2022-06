Hunter Parr und Alexis Maloney haben Ja gesagt! Die beiden nahmen an der ersten Staffel der Reality-TV-Serie "The Ultimatum: Marry or Move On" teil. Dabei stellen Paare ihre Beziehung auf die Probe, während sie mit anderen potenziellen Partnern zusammenwohnen. In der Show machte Hunter seiner Freundin schließlich einen Antrag – und die zwei setzten ihre Heiratspläne in die Tat um: Alexis und Hunter sind jetzt ein Ehepaar!

Das verriet die 27-Jährige nun via Instagram. Dazu teilte sie einige Bilder ihrer Hochzeit und schwärmte: "Das Geheimnis ist gelüftet. Ich darf meinen besten Freund heiraten!" Ihr Glück kann die Blondine offenbar kaum fassen. "Ich bin wirklich das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt!", versicherte Alexis. In der Kommentarspalte wurde die Braut von ihren Followern bereits mit Glückwünschen überschüttet.

Mit People sprachen die beiden schon im Vorfeld über die Trauung. Am Samstag gaben sie sich in Palos Verdes im Beisein von 115 Menschen das Jawort. Hunter konnte den großen Tag kaum erwarten und hatte schon vorher geahnt: "Es wird sehr emotional werden. Ich bin mir sicher, dass es ein paar Tränen geben wird."

Instagram / alexiselainemaloney Hunter Parr und Alexis Maloney, Ex-"The Ultimatum"-Teilnehmer

Instagram / alexiselainemaloney Alexis Maloney, Ex-"The Ultimatum"-Kandidatin

Instagram / papa_parr Hunter Parr, Reality-TV-Star

