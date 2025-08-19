Premiere: Mutter-Sohn-Duos treten bei "Schlag den Star" an

Am Samstag, den 6. September, dürfen sich die Zuschauer auf eine besondere Premiere bei Schlag den Star freuen: Zum ersten Mal treten zwei Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an. Verona Pooth (57) und ihr Sohn Diego (21) stellen sich dabei der Herausforderung, gegen Natascha Ochsenknecht (61) und Wilson Gonzalez (35) die Oberhand zu behalten. Die Live-Show beginnt um 20:15 Uhr auf ProSieben und verspricht einen spannenden Kampf der Generationen, bei dem sich Reality-Erfahrung und sportlicher Ehrgeiz messen werden.

Für Verona und San Diego ist es nicht das erste Mal, dass sie gemeinsam im Fernsehen auftreten. Seit 2020 sind sie öfter zusammen in verschiedenen Formaten zu sehen und machen gemeinsam einen Podcast namens "Poothcast". Außerdem kennt Verona selbst die Show bestens, denn 2020 trat sie bereits als "Schlag den Star"-Einzelkämpferin an und siegte souverän gegen Komikerin Janine Kunze (51). Im Gewinnen hat auch Diego bereits Erfahrungen gesammelt: Der 21-Jährige war Kandidat der diesjährigen Let's Dance-Staffel und tanzte sich nicht nur ins Finale, sondern holte sich sogar den heißbegehrten Titel des Dancing Stars 2025.

Natascha und Wilson bringen mindestens genauso viel Erfahrung mit. Natascha, die durch ihre Ehe zu dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) bekannt wurde, ist bereits seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil des Reality-TVs. Die vierfache Mutter nahm bereits an zahlreichen Formaten wie Promi Big Brother oder dem Dschungelcamp teil – sie ist also bestens gewappnet. Wilson steht sogar schon seit seiner Kindheit vor der Kamera. Als Schauspieler in der Kinderfilmreihe "Die Wilden Kerle" wurde er in Deutschland zum Teenie-Star.

Diego und Verona Pooth und Wilson Gonzales und Natascha Ochsenknecht

Ekaterina Leonova und Diego Pooth im Finale von "Let's Dance" 2025

Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

