Alle "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten stehen fest

Im kommenden Jahr suchen wieder sieben einsame Landwirte bei Bauer sucht Frau International nach der großen Liebe. Die ersten drei Kandidaten – Andreas aus Südtirol, Florian aus Schweden und Nadine aus Dänemark – wurden von RTL bereits bekannt gegeben. Nun werden auch die restlichen vier Kandidaten vom Sender vorgestellt. Mit dabei ist der 53-jährige Franz, der in Tirol als Landwirt sein Leben zwischen Mutterkuhhaltung, Obstgarten und Freizeitaktivitäten wie Skifahren genießt. In Tasmanien bewirtschaftet währenddessen Klara eine Farm und betreibt zusätzlich ein Cateringunternehmen sowie Farmstay-Unterkünfte. Trotz ihres erfüllten Lebens fehlt der 39-Jährigen eine starke Schulter an ihrer Seite.

Auch Mathias aus Costa Rica möchte den einsamen Alltag hinter sich lassen. Nach einem Jahrzehnt des Alleinseins hofft der gelernte Bootsbauer, Koch und Lehrer, endlich auf Zweisamkeit. Auf seiner Permakultur-Farm baut er nicht nur exotische Früchte an, sondern verwaltet auch beeindruckende 150 Hektar Regenwald. Der 64-jährige Turner, der älteste der vier Kandidaten, hat sich als Selbstversorger in einem ehemaligen Bahnhofsgelände im schwedischen Öland mit kuriosen tierischen Mitbewohnern eingerichtet. Besonders Turner fällt durch seine unkonventionelle Art auf, bezeichnet sich selbst als "mehr Punker als Hippie" und wünscht sich eine Partnerin, die sein Faible für Rock 'n' Roll teilt.

In den vergangenen Staffeln von "Bauer sucht Frau International" sind bereits knapp 50 Bauern und Bäuerinnen auf die Liebessuche gegangen. Von romantischen Begegnungen über unerwartete Dramen war alles dabei. Die beliebte Moderatorin Inka Bause (56) begleitet auch diesmal die Kandidaten auf ihrer emotionalen Reise – und sorgt dafür, dass Herzen höher schlagen. Welcher dieser insgesamt sieben Landwirte am Ende sein Glück findet, bleibt mit Spannung abzuwarten. Sicher ist nur, dass eine bunte Mischung aus Kulturen, Lebensstilen und Charakteren die Zuschauer fesseln wird.

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Florian, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Nadine, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2026

RTL Franz, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Klara, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2026

RTL Mathias, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

RTL Turner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

