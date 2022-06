Outing gegen Homophobie: Fußballer Richarlyson ist bisexuell

Er setzt ein wichtiges Statement. Richarlyson Barbosa Felisbino ist ein brasilianischer Fußballstar. In seinem Heimatland hatte er eine steile Karriere als defensiver Mittelfeldspieler hingelegt. Der 39-Jährige spielte für die Fußballriesen FC São Paulo und Atlético Mineiro – mit São Paulo gewann er mehrere Titel und die Klub-Weltmeisterschaft. 2021 ging er in den Ruhestand und ist mittlerweile als Sportkommentator tätig. Doch jetzt sorgte der Fußballer mit diesem Geständnis für Schlagzeilen: Richarlyson outete sich als bisexuell!

In dem Podcast "Nos Armarios dos Vestiarios" sprach der Sportler über seine Sexualität: "Ich hatte eine Beziehung mit einem Mann und ich hatte auch eine Beziehung mit einer Frau." Aufgrund der anhaltenden Homophobie im Sport und in Brasilien zögerte er, an die Öffentlichkeit zu gehen. Richarlyson bezweifelt nämlich, dass seine Ehrlichkeit viel bewirken wird: "Leider ist die Welt nicht bereit, diese Diskussion zu führen und sich damit auf natürliche Weise auseinanderzusetzen." Er sei sich bewusst, dass er mit seinem Outing nicht die Homophobie im Fußball stoppen könne.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte er, dass er befürchtet hatte, dass sein Coming-out seiner weiteren Karriere schaden könnte. "Ich wollte nicht wegen meiner Sexualität ausgeschlossen werden, weil ich bisexuell bin", gab er zu. Außerdem fügte er hinzu, dass er sich wohlfühle, jetzt darüber zu sprechen.

Anzeige

Getty Images Richarlyson beim Training

Anzeige

Instagram / richarlyson Richarlyson posiert Oberkörperfrei

Anzeige

Instagram / richarlyson Richarlyson im Fernsehstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de