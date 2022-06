Von Auto angefahren: Netflix-Star Maddy Brum im Krankenhaus!

Das ist noch mal gut ausgegangen! Maddy Brum wurde durch die Netflix-Serie "Cheer" bekannt. Die Dokumentation handelt von einem College in Texas, welches das erfolgreichste Cheerleader-Team der USA beheimatet. In der Show werden die Mädchen beim Training und den Wettkämpfen begleitet. In der zweiten Staffel erkämpfte sich die 21-Jährige ihren Platz im Team. Doch jetzt die Schocknachricht: Maddy hatte einen Unfall!

Auf Instagram veröffentlichte die Cheerleaderin ein Bild, welches sie im Krankenhaus zeigt. Der Unfall ereignete sich, während sie mit ihren Team-Kollegen über die Straße ging, als plötzlich ein Auto abbog und in sie hineinfuhr. Auf dem Foto sieht man Maddy in die Kamera lächeln, während sie auf dem Bett liegt. "Ich fühle mich heute besonders gesegnet. Gesegnet, am Leben zu sein und gesegnet von Menschen umgeben zu sein, die mir nichts als Glück und Trost geben", ließ sie ihre Fans unter dem Beitrag wissen. Zudem bedankte sich die Sportlerin bei ihren Freunden und betonte, dass sie lediglich blaue Flecken und Schnittwunden dem Vorfall habe.

Ob Maddy in Zukunft normal weiter trainieren kann? "Ich werde die Tournee so gut wie möglich in den nächsten paar Shows fortsetzen", teilte Maddy diesbezüglich mit. "Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich noch am Leben bin und immer noch die Möglichkeit habe, das zu tun, was ich liebe", fügte die Beauty am Ende hinzu.

Instagram / maddybrum Cheerleaderin Maddy Brum

Instagram / maddybrum Maddy Brum und ihre Freundin

Instagram / maddybrum Maddy Brum mit ihrer Teamkollegin Gabi Butler

