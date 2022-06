Vor Geburtstag erschossen: TikTokerin trauert um ihren Sohn!

Für Ophelia Nichols bricht eine Welt zusammen. Der Blondine gelang durch TikTok der Durchbruch: Inzwischen folgen der Netz-Bekanntheit über sieben Millionen Follower. Dort unterhält sie ihre zahlreichen Fans mit unterhaltsamen Videos und sorgt eigentlich stets für gute Laune. Nun wandte sie sich aber mit einem herzzerreißenden Clip an ihre Fans: Ophelias Sohn wurde erschossen – der Täter ist wohl immer noch auf freiem Fuße.

Wie WALA berichtet, wurde Ophelias Sohn Randon kurz vor seinem 19. Geburtstag an einer Tankstelle in Alabama erschossen. In einem bewegenden TikTok-Video richtete die Bloggerin sich nun an ihre Fans und bat diese um Hilfe, den Schuldigen zu finden. Darüber hinaus richtete sie auch noch Worte an den Täter: "Man wird dich finden. Du wirst ernten, was du in dieser Welt säst. Du magst bislang noch nicht erwischt worden sein, aber das kommt noch. Du wirst das Gesicht meines Sohnes jeden Tag deines Lebens sehen." Bislang wurde noch niemand verhaftet.

Randon starb tragischerweise kurz vor seinem 19. Geburtstag. "Er war erst 18 Jahre alt. Das ist die beste Zeit im Leben und ich weiß, sie sind immer noch da draußen in meiner Stadt. Sie sind da draußen", weinte Ophelia.

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols mit ihren Söhnen Cole und Randon

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols, Influencerin

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols, TikTok-Star

