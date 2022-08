Verdächtiger nach Mord an Ophelia Nichols' Sohn verhaftet

Kann Ophelia Nichols jetzt endlich mit dem tragischen Tod ihres Sohnes Randon abschließen? Kurz vor seinem 19. Geburtstag wurde der Sohn der TikTok-Bekanntheit an einer Tankstelle erschossen. Für den Webstar brach eine Welt zusammen. Im Netz bat die Blondine ihre Fans um Hilfe, den Täter ausfindig zu machen. Wie nun bekannt wurde, sei ein Verdächtiger inzwischen verhaftet worden – Ophelia meldete sich daraufhin zu Wort.

Berichten von WALA TV zufolge habe man am Donnerstagabend den 20-jährigen Reuben Gulley in Gewahrsam genommen. Der Mann steht unter Verdacht, an der Ermordung von Ophelias Sohn Randon im Juni beteiligt gewesen zu sein. Bereits am 4. August sei der Haftbefehl gegen den Verdächtigen ausgestellt worden. Ob Reuben den 18-Jährigen erschossen hat oder der Fahrer des Fluchtwagens war, sei bisher noch unklar.

Ophelia meldete sich nach dem Bekanntwerden der Neuigkeiten auf TikTok zu Wort. "Ich bekomme Hunderte von Nachrichten, in denen steht 'Du bist jetzt sicher total glücklich'. Aber ich bin es nicht. Ich bin nicht glücklich", stellte die Netz-Bekanntheit klar. Dennoch sei sie dankbar, dass der mutmaßliche Täter endlich gefasst werden konnte.

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols, TikTok-Star

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols mit ihren Söhnen Cole und Randon

Instagram / ophelianichols Ophelia Nichols, Netz-Bekanntheit

