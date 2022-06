Dritte Folge: Bachelorette Sharon und Jan knutschen schon!

Das ging ja fix! Sharon Battiste (30) ist als Bachelorette gerade auf der Suche nach der großen Liebe. Im TV hat sie eine große Auswahl an Männern bereitgestellt bekommen und muss sich ihren Mr. Right aussuchen. Heute Abend scheint sich ein Mann aber ganz besonders in ihr Herz gespielt zu haben: Jan Hoffmann. Der Florist hatte nicht nur ein Einzeldate mit Sharon – er bekam sogar den ersten Kuss der Staffel.

In der heutigen Folge – der dritten der aktuellen Staffel – kam es bereits zum Austausch intimer Zärtlichkeiten. Der Hannoveraner durfte nach einem Gruppenausflug mit dem Katamaran noch romantische Stunden allein mit der 30-Jährigen verbringen. "Er riecht superangenehm. Ich mag seine Augen, ich mag unsere Gespräche", schwärmte Sharon schon nach wenigen Minuten. Kein Wunder, dass Jan daraufhin sogar eine vorzeitige Rose überreicht bekam. Aber noch nicht genug: Als Dank für die rote Schnittblume nutzte er die Gelegenheit und küsste die Bachelorette intensiv. "Passt ganz gut – schöne volle Lippen", freute er sich und auch Sharon konnte gar nicht genug bekommen – sie holte sich direkt einen weiteren Knutscher ab.

Dass Jan nicht lange fackelt und den perfekten Moment nicht vorbeiziehen lassen würde, war schon vor der Staffel klar. Im Gespräch mit Promiflash verriet er, dass Küssen beim ersten Date keineswegs tabu sei. "Wenn die Stimmung passt und man das Gefühl hat, dass der Moment richtig ist, würde ich sie direkt küssen", teaserte er an und behielt recht.

