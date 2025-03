Sharon Battiste ist froh, für die Liebe gekämpft zu haben

Sharon Battiste (33) bereut ihr Liebes-Comeback mit Jan Hoffmann nicht. Nachdem sich die beiden Reality-TV-Kandidaten im Mai des vergangenen Jahres getrennt hatten, gaben sie sich im Sommer noch eine zweite Chance. Doch auch dieser Versuch scheiterte Anfang des Jahres. Im Interview mit RTL plaudert sie aus, dass sie ihre Entscheidung, es noch einmal miteinander zu probieren, überhaupt nicht bereut. "Ich bin ein absoluter Fan davon, dass man nicht immer alles wegwirft, dass man nie einfach aufgibt und kämpft. [...] Wir haben es probiert und da bin ich voll stolz drauf", schwärmt die ehemalige Bachelorette.

Offenbar erfolgte auch die zweite Trennung der beiden Datingshow-Kandidaten im Guten. "Ich bin endgültig getrennt in absoluter Wertschätzung und in absoluter Dankbarkeit, und das ist gut so", betont Sharon gegenüber dem Magazin. Die Gründe für die Trennung wolle sie aber nicht verraten: "Ich bin nicht so ein Fan davon, das alles öffentlich auszuschlachten, auch wenn es da keine Schlacht gibt. Aber das gehört einfach ins Private."

Ihre erneute Trennung machte Sharon im Februar dieses Jahres öffentlich und ließ dabei durchblicken, dass die Entscheidung ihr sehr schwergefallen ist: "Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional." Auch damals machte sie schon klar, dass sie die Beziehung nicht bereue. "Ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück unseres Lebens geteilt haben. Immer respektvoll und wertschätzend im Miteinander und mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen", erklärte sie ehrlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im Mai 2023

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige