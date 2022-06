"Shadowhunters"-Star Luke Baines liebt Männer und Frauen

Luke Baines (32) will seine Liebe mit aller Welt teilen. In Horror-Produktionen wie "A Dark Place" begeistert der Schauspieler regelmäßig die Zuschauer. Für seine Darbietung des Jonathan Morgenstern in der dritten Staffel von "Shadowhunters" war der gebürtige Brite 2019 sogar bei den Teen Choice Awards als bester TV-Bösewicht nominiert. Auch im Netz gibt er seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Leben. Passend zum Pride-Monat outete sich Luke nun überraschend als queer.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 32-Jährige jetzt zwei Schwarz-Weiß-Fotos, unter denen er seinen Abonnenten Aufschluss über seine Sexualität gab. "Ich habe das Glück, schon zweimal verliebt gewesen zu sein – das erste Mal in eine Frau, das zweite Mal in einen Mann", begann Luke zu erzählen. Er fuhr fort, dass seine rund 373.000 Follower mit dieser Information anfangen könnten, was sie wollen – er selbst wolle sich jedoch nicht in eine bestimmte Schublade stecken. "Alles, was ich weiß ist... Liebe ist Liebe", schrieb er.

In den Kommentaren unter dem Beitrag freuten sich viele User mit dem Schauspieler über sein Coming-out. Auch einige seiner "Shadowhunters"-Kollegen oder Co-Stars ließen es sich nicht nehmen, die Fotoreihe begeistert zu kommentierten. "Ich liebe dich so sehr, du wunderbarer Mensch! Fröhlichen Pride-Monat", notierte beispielsweise Tessa Mossey. Weitere Glückwünsche zum Coming-out kamen unter anderem von Claire Holt (34), Teresa Palmer (36), Katherine McNamara (26) oder Emmy Raver-Lampman.

