Mit 65 Jahren: Der Kultsprecher William Cohn ist gestorben!

Das sind traurige Neuigkeiten von William Cohn(✝65). Der gebürtige Kolumbianer war ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft, denn er hatte viele Talente: So wurde er 2012 durch seine Bassstimme bekannt, mit der er in der Talkshow Roche & Böhmermann die Gäste vorstellte und auch als Sidekick zu sehen war. In der Zeichentrickserie "Simpsons" lieh er dem Charakter Kent Brockmann sogar seine Stimme. Aber nicht nur als Sprecher machte sich der Kolumbianer einen Namen, sondern auch als Schauspieler und Moderator. Nun ist William allerdings im Alter von 65 Jahren verstorben.

Laut t-online hat sein Management heute verkündet, dass der Synchronsprecher ganz überraschend am 30. Juni gestorben sei. "Es macht fassungslos, dass deine Stimme nicht mehr zu hören ist [...]. Für uns war und bleibt er ein tapferer, treuer Weggefährte", gedachte das Management an William und äußerte, dass er eine große Lücke bei seiner Familie, seinen Freunden und in den Medien hinterlasse. So würde es fehlen, den einstigen Moderator nicht mehr in seinen auffällig bunten Oberteilen, der großen Brille und seiner Halbglatze im Fernsehen sehen zu können.

Sein ehemaliger Kollege Jan Böhmermann (41) gab seine Trauer um den Sprecher ebenfalls kund. "Gute Reise, William! Du beeindruckender Bühnenmensch", schrieb der Satiriker auf Twitter und versah den Beitrag noch mit einem Schwarz-Weiß-Bild von seinem Freund.

Anzeige

Action Press / Jens Krick / Future Image William Cohn (✝65) im Dezmeber 2017

Anzeige

Instagram / therealwilliamcohn Sprecher William Cohn (✝65)

Anzeige

Getty Images Jan Böhmermann, Satiriker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de