TV-Comeback für Jan Böhmermann (39)! Sechs Jahre lang war der Star-Satiriker in seiner eigenen Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" zu sehen, bis sie im Dezember 2019 das letzte Mal über die Bildschirme flimmerte. Seitdem gibt es gesellschaftskritische Diskussionen mit Jan nur noch in seinem Podcast "Fest und Flauschig" zu hören. Für alle, die nicht genug von dem gebürtigen Bremer bekommen, gibt es jetzt aber großartige Neuigkeiten: Jan moderiert ab Herbst eine neue TV-Show!

Jans neue Sendung wird ebenfalls auf ZDF ausgestrahlt und trägt fast denselben Namen wie sein altes Format – nämlich "ZDF Magazin Royale". Das teilte jetzt ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler (49) gegenüber DWDL mit. Ins Detail wollte er jedoch nicht gehen. "Jan Böhmermann hat mich inständig darum gebeten, keine Kommentare zum Inhalt der Sendung zu geben. Nur so viel: Was er letztes Jahr zum Thema Hohenzollern oder auch Coinmaster gemacht hat, wird ein wichtiger Bestandteil sein", gab er zumindest einen kleinen Einblick.

Thematisch scheint es bei "ZDF Magazin Royale" demnach in eine ähnliche Richtung wie bei "Neo Magazin Royale" zu gehen. Trotzdem können die Zuschauer sich auf ein neues Set-up freuen. Laut Himmler soll das neue Format im gewohnten Studio in Köln-Ehrenfeld gedreht werden, jedoch in einer neuen Kulisse. Die Erstausstrahlung ist für November geplant.

