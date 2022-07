Kicker Eder Militao und hochschwangere Liebste sind getrennt

Tragische Nachrichten um Eder Militao und Karoline Lima! Seit rund einem Jahr waren der Real-Madrid-Kicker und die Influencerin offiziell ein Paar. Ihre Beziehung sollte ziemlich schnell sehr ernst werden, denn: Die Beauty erwartet aktuell ihr erstes Kind von dem Fußballspieler – es wird ein kleines Mädchen, das Cecilia heißen soll. Doch die Familienidylle sollte jetzt auseinanderbrechen, bevor sie überhaupt angefangen hat: Im neunten Monat ihrer Schwangerschaft gab Karoline jetzt die Trennung von Eder bekannt!

Via Instagram berichtete die Schönheit ihren 2,6 Millionen Followern: "Ich habe das Gespräch gesucht und versucht, alles zu klären – es in Ordnung zu bringen. Aber ich habe einen Punkt erreicht, an dem mir klar wurde, dass wir nicht als Liebespaar funktionieren werden. Deshalb habe ich beschlossen, es zu beenden." Doch ihre Fans sollen sich keine Sorgen um die werdende Mama und ihr Baby machen: "Ich kann euch beruhigen – ich bin sehr stark und Cecilia noch viel stärker."

Karoline sei fest davon überzeugt, dass eine Trennung die richtige Entscheidung war. Doch ihr Kind soll nicht darunter leiden: "Cecilia wird für uns immer ein Bindeglied sein und wird immer oberste Priorität in unserem Leben haben. Auf sie kommt es an. Wir müssen gut für sie sorgen", beteuerte sie abschließend. Eder äußerte sich bisher nicht zu ihrem Liebes-Aus.

