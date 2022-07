Pentatonix-Star Kirstin Maldonado hat erstes Baby bekommen

Kirstin Maldonado ist jetzt offiziell Mama! Die Sängerin wurde durch ihre A-cappella-Band Pentatonix weltbekannt – so hat sie durch die Gruppe bereits sieben Alben herausgebracht, drei Grammy Awards gewonnen und über sechs Millionen Platten verkauft. Auch privat kann die US-Amerikanerin sich wohl nicht beschweren: Seit 2018 ist sie mit dem Filmemacher und Fotografen Ben Hausdorff zusammen. Im vergangenen März verkündete das Paar dann überglücklich, dass es das erste gemeinsame Kind erwartet. Jetzt hat Kirstin und Bens Baby das Licht der Welt erblickt!

Das verkündete die Musikerin überglücklich auf Instagram – und veröffentlichte dort auch schon die ersten Fotos mit ihrem Nachwuchs aus dem Krankenhaus. "Ich kann es kaum glauben, dass du noch vor einer Woche in meinem Bauch warst", schrieb die frisch gebackene Mama dazu. "Nach einer etwas unerwarteten und schwierigen Geburt durften wir unser wunderschönes Mädchen am 28. Juni 2022 kennenlernen." Abschließend verriet Kirstin auch den Namen der Kleinen: "Elliana Violet, Mama und Papa lieben dich so sehr, es ist verrückt!"

Auch Papa Ben äußerte sich bereits auf seinem Kanal zu seinem Vaterglück. Zu einer Reihe Fotos mit Kirstin, dem Baby und ihren drei Hunden schrieb er: "Willkommen auf der Welt und in unserer Fellfamilie Elliana Violet. Du bist so klein und wirst schon so sehr geliebt!" Dann wandte er sich noch direkt an seine Partnerin: "Kirstin du bist unglaublich und eine wahre Kämpferin. Danke, dass du unserem wunderschönen, kostbaren, süßen Baby Evie das Leben geschenkt hast. Ich liebe euch beide."

