Pentatonix-Star Kirstin Maldonado wird zum zweiten Mal Mama

Kirstin Maldonado (32), die Sängerin der bekannten A-cappella-Gruppe Pentatonix, erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Ben. In einem auf Instagram veröffentlichten Video teilte die 32-Jährige vergangene Woche die frohe Nachricht mit ihren Fans. In dem Clip, untermalt mit dem Song "Please Santa Please" von Pentatonix, steht Kirstin allein auf einer Bühne im Halbdunkel. Als die Kamera näher kommt, dreht sie sich um und legt eine Hand auf ihren Bauch, um ihre Schwangerschaft zu enthüllen. Dazu schrieb sie: "Es geht wieder los!"

Kirstin und Ben sind bereits stolze Eltern ihrer zweijährigen Tochter Elliana. Ihrer Beziehung setzten sie dann im vergangenen August die Krone auf, als sie sich auf dem malerischen Anwesen D'Vine Grace Vineyard in McKinney, Texas, das Jawort gaben. Unter den 175 Gästen feierten auch Kirstins Bandkollegen Scott, Mitch, Kevin und Matt mit dem Paar. "Eine Hochzeit ist so besonders, weil all deine Lieblingsmenschen zusammenkommen und feiern", erzählte die Musikerin damals dem Magazin People. Ben fügte hinzu: "Unsere Beziehung hat endlich aufgeholt, wo wir stehen. Es ist etwas Besonderes zu sagen: 'Meine Frau!', 'unsere Tochter!', und das ist es." Elliana hatte bei der Hochzeit einen besonderen Auftritt als Blumenmädchen und trug ein Kleid, das Elemente von Kirstins Brautkleid aufgriff.

Kirstin genießt ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen. Im Mai dieses Jahres sprach sie in einem Interview mit People über ihre Erfahrungen mit dem Muttersein. Besonders hob sie hervor, wie besonders es sei, ihre Tochter Elliana auf Tour mitzunehmen. Die stolze Mutter freut sich darüber, wichtige Meilensteine im Leben ihrer Tochter an verschiedenen Orten der Welt mitzuerleben. Kirstin hat es geschafft, Beruf und Familie wunderbar zu verbinden und dabei kostbare Erinnerungen zu schaffen.

Instagram / kirstin Ben Hausdorff mit seiner Tochter

Instagram / kirstin Kirstin Maldonado und Ben Hausdorff mit ihrer Tochter

