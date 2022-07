Zweite Hochzeit: Oksana Kolenitchenko zeigt ihr Brautkleid

Oksana Kolenitchenko (34) gewährt Einblicke in ihren großen Tag! Im Jahr 2012 heiratete die einstige DSDS-Kandidatin ihren Partner Daniel Kolenitchenko. Heute sind die beiden Eltern von zwei gemeinsamen Kindern noch immer so verliebt wie am ersten Tag und hatten deshalb eine Idee: Die beiden wollen ihr Ehegelübde auffrischen und zum zweiten Mal vor den Traualtar treten. Die Feier findet heute in Griechenland statt. Kurz bevor es losging, meldete sich Oksana nun mit einem Outfit-Update!

Via Instagram teilte Oksana an ihrem heutigen Hochzeitstag ein schönes Bild von sich. Dabei sitzt die hübsche Blondine vor einem Fenster mit Blick auf Mykonos und hält einen Strauß voller Trockenblumen in der Hand. "Minuten vor dem großen Moment. Wie gefällt euch mein Hochzeitslook", schrieb sie unter ihrem Bild, auf dem man einen ersten Blick auf das Hochzeitskleid der Zweifach-Mama werfen kann.

Oksanas Follower sind total begeistert von ihrem Kleid und freuen sich über ihr kleines Update, kurz bevor sie sich auf den Weg zu ihrer Trauung macht. "Du siehst wunderschön aus" oder "Du bist die allerschönste Braut", hieß es unter anderem neben vieler roter Herz-Emojis in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko im Sommer 2021

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko auf Mallorca

