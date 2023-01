Nach über 15 Jahren: Oksana Kolenitchenko noch voll verliebt

Oksana Kolenitchenko (35) schwebt noch immer auf Wolke sieben. Bereits als Teenager hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren heutigen Ehemann Daniel kennen und lieben gelernt. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern zweier Kinder. Zweimal haben sie sich auch schon das Jawort gegeben. Wie Oksana nun deutlich machte, sind sie noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Im Netz widmete sie ihrem Gatten nun ein paar rührende Zeilen.

"Danke, dass du Muddern nach 15,5 Jahren Zusammensein immer noch so gerne ausführst", schrieb die 35-Jährige zu einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten auf Instagram. Das Foto zeigt die beiden in eleganter schwarzer Kleidung in einem Theater, während sie sich küssen. "Genieße diese kleinen Dates immer sehr mit dir", schwärmte die Goodbye Deutschland-Protagonistin weiter.

Doch ganz so harmonisch läuft es nicht immer bei der Blondine und Daniel ab. Wie Oksana 2021 auf Instagram verraten hatte, komme es hin und wieder auch mal zu Streit in ihrer Ehe. "Wir streiten beide laut, manchmal sehr laut", hatte die zweifache Mutter damals offen zugegeben. Grund für die Auseinandersetzungen sei meist die Arbeit.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko im Juli 2022

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko, "Goodbye Deutschland"-Auswanderer

