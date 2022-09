Oksana Kolenitchenkos zweite Heirat: Kleid kam fast zu spät!

Um ein Haar hätte Oksana Kolenitchenko (34) improvisieren müssen! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin und ihr Partner Daniel sind 2012 in den Hafen der Ehe geschippert. Um ihre ewige Liebe zu besiegeln, heirateten die beiden im Juli dieses Jahres ein zweites Mal auf Mykonos. Dabei lief aber nicht alles unbedingt glatt, wie die Blondine nun verrät: Oksana hätte ihr Brautkleid fast nicht mehr rechtzeitig bekommen!

Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto, auf dem sie in einem weißen Spitzenkleid posiert – dabei handelt es sich aber nicht um ihr Brautkleid. "Minuten vor der Trauung. Kurz vor meiner zweiten Hochzeit mit dem gleichen Mann sitze ich da wunderschön fertiggemacht. Alles ist perfekt – außer das wunderschöne Hochzeitskleid von Jasmin Erbas. Und keiner wusste, schafft sie es? Werde ich den Altar im Partykleid runterlaufen oder behalte ich einfach das hier an?", erinnerte sich Oksana. Im Endeffekt sei aber zum Glück noch mal alles gut gegangen.

Solche Momente scheint Oksana aber auch zu schätzen. "Ich denke, es ist, um uns zu lehren, zu erden und zu zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben. Dass deine Freunde und Familie da sind, dass du gesund genug bist, um heute zu feiern", überlegte sie und richtete einen wichtigen Appell an ihre Follower: "Gebt niemals auf, alles wird am Ende gut. Und niemals die Hoffnung aufgeben, egal, wie hoffnungslos es aussieht."

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Daniel und Oksana Kolenitchenko am Tag ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihren Kindern Milan und Arielle sowie Ehemann Daniel

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de