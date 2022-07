Nach zweiter Hochzeit: Die Kolenitchenkos flittern auf Capri

Oksana (34) und Daniel Kolenitchenko schweben auf Wolke sieben. Vor wenigen Wochen gaben die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten im Netz bekannt: Sie haben sich ein zweites Mal getraut. Vor der traumhaften Kulisse der griechischen Insel Mykonos gaben sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Gatte erneut das Jawort – und das ganze zehn Jahre nach ihrer ersten Hochzeit. Für ihre Flitterwochen zog es Oksana und Daniel nun an die Küste Capris.

"Flitterwochen in Italien in der 'Alles im Griff'-Capri-Edition", schwärmte die 34-Jährige auf Instagram von ihrem Honeymoon. Dazu teilte die zweifache Mutter einen süßen Schnappschuss. Auf diesem geben sich die Blondine und ihr Liebster einen innigen Kuss, während sie mit einem Boot über das Meer schippern. "Wir fliegen auf Wolke sieben durch die Steinformation der ewigen Liebe", schrieb Oksana weiter.

In ihrer Story gewährte die TV-Bekanntheit ihren Fans weitere Einblicke in ihren Liebesurlaub. "Diese Erinnerungen bleiben für immer", freute sich die Influencerin beim Anblick der traumhaften Kulisse an der Küste der italienischen Insel und bedankte sich bei ihrem Vater und dessen Frau für die Hochzeitsreise.

Oksana Kolenitchenko und ihr Ehemann Daniel

Oksana und Daniel Kolenitchenko

Oksana Kolenitchenko in Italien im Juli 2022

