"Desperate Housewives"-Lyndsy hat wieder ein Baby bekommen!

Familienzuwachs für Lyndsy Fonseca (35)! In der Rolle der Dylan Mayfair wurde die Schauspielerin in Desperate Housewives berühmt. Seither war sie in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen – und auch im Privaten läuft es für die Darstellerin blendend. Im Jahr 2016 heiratete sie ihren "Nikita"-Co-Star Noah Bean und hieß etwa zwei Jahre später ihre erste Tochter Greta willkommen. Jetzt hat das Paar sogar wieder Grund zur Freude: Lyndy hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht!

Via Instagram verkündete die 35-Jährige die Geburt ihres jüngsten Familienmitglieds. Dazu postete sie ein niedliches Foto, auf dem ihre Tochter Greta ihr neues Geschwisterchen im Arm hält. "Wir sind komplett. Evelyn Estella Bean kam einen Monat zu früh, am 20. Juni", ließ Lyndsy ihre Follower wissen. Sie und Noah dürfen sich also wieder über ein Mädchen freuen.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. Neben zahlreichen Fans hinterließ auch O.C. California-Star Melinda Clarke ihre Glückwünsche. Modern Family-Kinderstar Jeremy Maguire (10) meldete sich ebenfalls und schrieb: "Wie wunderbar! Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Bündel voller Liebe!"

Anzeige

Getty Images Noah Bean und Lyndsy Fonseca bei den EMA Awards in Santa Monica, September 2017

Anzeige

Instagram / lyndsyfonseca Lyndsy Fonsecas Töchter Greta und Evelyn

Anzeige

Getty Images Jeremy Maguire, "Modern Family"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de