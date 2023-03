Diese Stars wurden ebenfalls als Katniss Everdeen gecastet

Die Rolle der taffen Rebellin war heiß begehrt! Vor zehn Jahren kam die Tribute von Panem-Reihe, die auf den Büchern von Suzanne Collins (60) basiert, in die Kinos. Insgesamt sind vier Filme erschienen, in denen Jennifer Lawrence (32) an der Seite von Liam Hemsworth (33) und Josh Hutcherson (30) die Hauptrolle spielt. Mit nur 20 Jahren wurde die Schauspielerin dadurch zum Weltstar und für ihre Darbietung als Widerstandskämpferin gefeiert. Doch auch diese neun Powerfrauen hätten gerne in der Rolle der Katniss Everdeen überzeugt!

Wie Just Jared berichtet, hatte sich auch die Pitch Perfect-Schönheit Hailee Steinfeld (26) beworben, die damals gerade einmal 14 Jahre alt war. Ebenso hatte Shailene Woodley (31), die man aus der Verfilmung von "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" kennt, ihr Glück versucht. Des Weiteren sprachen die "Carrie"-Darstellerin Chloë Grace Moretz (26) sowie Saoirse Ronan (28), die Hauptdarstellerin in Stephenie Meyers "Seelen" bei den Hunger Games-Direktoren vor. Eine weitere Kandidatin war "Pompeii"-Star Emily Browning (34).

Außerdem war Kinderstar Abigail Breslin (26) gecastet worden. Die Schauspielerin kennt man aus dem Drama "Beim Leben meiner Schwester". Die "Wild Child"-Bekanntheit Emma Roberts (32) hatte ebenfalls eine Chance auf die Hauptrolle. Auch die "The Maze Runner"-Beauty Kaya Scodelario (30) hätte sich gewünscht, Katniss spielen zu können. Nicht zuletzt hatte sich Lyndsy Fonseca (36) beworben, die von 2005 bis 2014 in How I Met Your Mother zu sehen war.

Getty Images Shailene Woodley im März 2020

Getty Images Chloë Grace Moretz bei der "The Addams Family"-Premiere in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Kaya Scodelario im August 2019

