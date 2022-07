Mit 79: "The Sopranos"-Darsteller Tony Sirico ist gestorben!

Erschütternde Nachrichten für die Film- und Serienwelt. 1999 erlangte Tony Sirico weltweit an Bekanntheit: Durch seine Rolle in der beliebten Mafia-Serie "The Sopranos" wurde der Schauspieler weltberühmt. Für seine Darbietung in der Show, gewann der US-Amerikaner sogar zwei SAG Awards. Zudem spielte er auch in einer Reihe von Filmen des Regisseurs Woody Allen (86) mit. Doch nun machten traurige Neuigkeiten die Runde: Tony ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Auf Facebook gab der Bruder des Hollywoodstars, Robert Sirico, seinen Tod bekannt. "Mit großer Trauer, aber auch unglaublichen Stolz, Liebe und vielen schönen Erinnerungen möchte die Familie von Gennaro Anthony "Tony" Sirico seinen Tod bekannt geben", ist in dem Beitrag zu lesen. Der 79-Jährige ist am Freitagmorgen, den 8. Juli verstorben. Die Todesursache gab Robert jedoch nicht preis.

Wie Fox News berichtet, soll am kommenden Mittwoch die Trauerfeier für den Schauspieler stattfinden. Diese werde von seinem Bruder in New York ausgerichtet. Neben seinen Geschwistern und weiteren Verwandten, hinterlässt Tony auch seine beiden Kinder Richard Sirico und Joanne Sirico Bello.

Getty Images Tony Sirico, Schauspieler

Getty Images Tony Sirico, "The Sopranos"-Darsteller

