Diese Stars trauern um "The Sopranos"-Legende Tony Sirico

Hollywood ist in großer Trauer um Tony Sirico. Der Schauspieler wurde Ende der 90er-Jahre mit seiner Rolle in der Mafia-Serie "The Sopranos" weltberühmt. Doch noch vor seiner Schauspielkarriere war der US-Amerikaner selbst als Berufsverbrecher tätig und saß sogar im Gefängnis. Dort entdeckte er seine Liebe zur Schauspielerei und spielte seit seiner Entlassung unter anderem in dem Film "Goodfellas" mit sowie in Streifen des Regisseurs Woody Allen (86). Die Nachricht über seinen Tod erschütterte daher die Filmwelt – im Netz bringen seine Schauspielkollegen ihre Trauer zum Ausdruck.

"Tony war wie kein anderer: Er war so stark, so loyal und so großherzig wie jeder andere, den ich je kennengelernt habe", schrieb sein "The Sopranos"-Co-Star Michael Imperioli auf Instagram. Für den Schauspieler sei der Filmstar unersetzlich. Auch andere seiner Kollegen meldeten sich zu Wort. "Ich vergöttere Tony Sirico. [...] Ich hoffe, er ist jetzt im Himmel und bring alle zum Lachen", äußerte Lorraine Bracco (67).

Auch der Schöpfer der Serie, David Chase (76), durch die Tony bekannt wurde, gedachte des 79-Jährigen mit ein paar emotionale Zeilen: "Er war so ausgelassen, so lustig, so talentiert. Ich freue mich sehr für ihn, dass er mit Mitte fünfzig und Mitte sechzig endlich erfuhr, wie talentiert und liebenswert er war. Ich habe seltsamerweise erst gestern an ihn gedacht, und wurde daran erinnert, dass er ein Hauptgrund für den Erfolg von 'The Sopranos' war."

Getty Images Michael Imperioli und Tony Sirico, 2019

Getty Images Lorraine Bracco und Tony Sirico, 2012

Getty Images Tony Sirico (r.) mit David Chase und dessen Frau Denise

