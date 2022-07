Eddie Murphy glücklich: Seine Tochter Bria hat geheiratet!

Bria Murphy hat "Ja!" gesagt! Die Tochter des Schauspielstars Eddie Murphy (61) teilte im vergangenen Dezember diese freudigen Neuigkeiten: Die Künstlerin und ihr Freund Michael Xavier haben sich verlobt – "Mein Herz, mein bester Freund, mein für immer. Ich liebe dich, immer", schrieb sie damals zu den Verlobungsfotos im Netz. Sieben Monate später war es nun endlich so weit: Eddie durfte seinen Schwiegersohn in der Familie Murphy begrüßen!

Wie die Bilder, die People vorliegen, zeigen, könnte Eddie nicht glücklicher sein: Am vergangenen Samstag heiratete seine älteste Tochter ihren Verlobten in Beverly Hills. Mit rund 250 Gästen feierte das Paar während einer privaten Zeremonie seine Liebe – Brias Papa Eddie geleitete dabei seine Tochter stolz zum Altar. Während der "Beverly Hills Cop"-Star in einem schicken Anzug glänzte, strahlte seine Tochter in einem Traum in Weiß: Bria trug ein schulterfreies Hochzeitskleid aus Spitze von Netta BenShabu. Ihr langes Haar steckte sie zurück, wobei einige Strähnen in ihr Gesicht fielen.

Bria ist eines von Eddies 10 Kindern. Obwohl er sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraushält, besuchte er 2020 eine Kunstausstellung von Bria in Los Angeles: "Ich bin froh, dass die Leute sehen können, wie talentiert sie ist. Es ist aufregend, ihre Sachen an den Wänden zu sehen – ich habe all diese stolzen Elterngefühle", schwärmte er damals von seiner ältesten Tochter.

Instagram / lauravandervoort Bria Murphy und Michael Xavier im Juli 2022

Getty Images Bria Murphy im Juni 2014

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

