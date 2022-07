Süß! Eddie Murphy tanzt mit Tochter Bria auf ihrer Hochzeit

Eddie Murphy (61) sorgte für einen zuckersüßen Moment bei der Hochzeitsfeier seiner Tochter Bria (32)! Der Schauspieler ist stolzer Vater von zehn Kindern. Regelmäßig beweist der "Beverly Hills Cop"-Star, wie wichtig ihm seine Familie ist. Am Wochenende stand nun ein ganz besonderes Ereignis für ihn an: Seine älteste Tochter heiratete ihren Partner Michael Xavier. Da ließ es sich Eddie natürlich nicht nehmen, mit Bria das Tanzparkett zu stürmen!

TMZ liegt nun ein Video vor, das am Abend der Hochzeitsfeier entstanden ist. In dem Clip sind Eddie und die 32-Jährige auf dem Tanzparkett zu sehen – und begeistern die Gäste dabei mit ihrer ganz persönlichen Interpretation des traditionellen Braut-Vater-Tanzes, der bei Brias Hochzeit natürlich nicht fehlen durfte. Gemeinsam performten sie den Song "Isn't She Lovely" von Stevie Wonder (72). Dabei war kaum zu übersehen, wie nahe sich das Papa-Tochter-Duo steht.

Doch auch fernab seiner Performance auf dem Tanzparkett spielte Eddie eine wichtige Rolle bei der Trauung der Schauspielerin: Der Golden Globe-Preisträger führte Bria traditionsgemäß zum Altar. Während sie an ihrem großen Tag auf ein extravagantes Hochzeitskleid mit Tüll- und Spitzendetails setzte, entschied sich Eddie für einen schwarzen Anzug mit Krawatte.

Getty Images Schauspieler Eddie Murphy mit seiner Tochter Bria

Instagram / jaiishalldance Bria Murphy mit ihrem Vater Eddie im Juli 2022

Getty Images Bria Murphy im September 2011 in Los Angeles

