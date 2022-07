"James Bond"-Theme-Komponist Monty Norman mit 94 verstorben

Traurige Neuigkeiten für alle James Bond-Fans. Der Musiker Monty Norman hatte sich zu Lebzeiten einen großen Namen als Komponist gemacht. So schrieb er unter anderem Kompositionen für den Science-Fiction-Klassiker "Der Tag, an dem die Erde Feuer fing". Im Jahr 1962 brachte er den Titelsong zur "James Bond"-Reihe raus – und schaffte dadurch auch international seinen großen Durchbruch. Nun wurde allerdings die tragische Nachricht bekannt gegeben: Monty Norman ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Auf der Webseite des gebürtigen Briten wurde jetzt ein offizielles Statement veröffentlicht, das unter anderem The Sun vorliegt. "Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht mit, dass Monty Norman am 11. Juli 2022 nach kurzer Krankheit verstorben ist", lauteten die Worte. Weitere Details wie die Todesursache oder an welcher Krankheit der Texter litt, sind bislang allerdings nicht bekannt.

Nach Bekanntwerden seines Ablebens drückten zahlreiche Fans auf Twitter ihre Trauer aus. "Es ist so traurig, von Montys Tod zu hören. Er war ein großartiger Mann" und "Ruhe in Frieden Monty Norman... dein "James Bond"-Theme wird niemals übertroffen werden", schrieben nur zwei von vielen Nutzern auf der Plattform.

