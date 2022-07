Ursache ungeklärt: Netflix-Star Busi Lurayi tot aufgefunden

Großer Schock für alle Fans von Busi Lurayi. Die Südafrikanerin war zu Lebzeiten eine erfolgreiche Schauspielerin. Im Jahr 2005 ergatterte sie ihre erste große Rolle: Sie spielte die Figur Phumzile in der Sitcom "City Ses'la". Durch ihre Rolle der Tumi Sello im Netflix-Hit "How to Ruin Christmas" wurde sie im Jahr 2020 auch international einem großen Publikum bekannt. Nun wurde aber diese schreckliche Neuigkeit publik: Busi wurde plötzlich tot aufgefunden.

In einem offiziellen Statement, das unter anderem Just Jared vorliegt, bestätigte ihre Familie nun den Tod der 35-Jährigen: "Wir sind zutiefst betrübt, Ihnen das Ableben unserer geliebten Busi Lurayi mitteilen zu müssen." Der TV-Star sei plötzlich verstorben – und am Sonntag in seinem Haus für tot erklärt worden. "Die Ursache für ihren Tod ist noch unbekannt, da wir auf die Ergebnisse des Autopsieberichts warten", teilten die Angehörigen mit. Busi hinterlässt eine Tochter.

Unter ihrem letzten Instagram-Beitrag, der Ende Juni gepostet wurde, zeigten viele Fans ihre Anteilnahme. "Ruhe in Frieden" und "Nein! Wir haben doch noch letzte Woche miteinander gesprochen – und jetzt so etwas", notierten nur zwei von vielen Followern unter Busis Posting.

