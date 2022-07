Lil Uzi Vert verletzte mit einem Handy einen Fan am Kopf!

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Der Rapper Lil Uzi Vert trat am vergangenen Freitag als einer der Headliner auf dem Wireless Festival in London auf. Der Rapper legte dort auf der Bühne eine riesige Show mit Lichteffekten und bunten Videos hin, was das Publikum zum Kreischen brachte. In diesem ganzen Tumult verlor jedoch einer der Fans sein Handy, was der Musiker bemerkte: Lil Uzi Vert schmiss das Telefon zurück in die Menge, wobei er anscheinend eine Frau und eine weitere Person am Kopf traf!

Auf TikTok veröffentlichte die Getroffene ein Video, in dem sie von dem Unfall berichtete. "Wie einige von euch vielleicht wissen, gibt es ein Video von Lil Uzi Vert, wie er am Freitag auf dem Wireless Festival 2022 ein Telefon in die Menge geworfen hat", begann sie ihre Erzählung und klärte dann mit einem Lächeln auf: "Ich bin leider die Tussi, der das Telefon auf den Kopf geflogen ist." Während sie darüber sprach, blendete sie in dem Clip ein Bild von ihrer Verletzung ein. Darauf kann man eine große blutende Wunde am Hinterkopf erkennen, weshalb sie medizinische Hilfe benötigte.

Aber die junge Frau soll nicht die Einzige gewesen sein, die der Rapper mit seinem Wurf getroffen hat! Angeblich soll das Handy einen weiteren Zuschauer leicht verletzt haben, den sie aber aus Gründen der Privatsphäre nicht namentlich in ihrem Clip nennen wollte. Da die Menschenmenge zu dicht aneinander stand, soll es sowohl für sie als auch für den Unbekannten unmöglich gewesen sein, dem fliegenden Gegenstand auszuweichen.

