So extravagant waren die Looks bei den BET Awards! Am Sonntagabend wurden erneut die Preise für Schwarze Stars in den Bereichen Film, Unterhaltung, Musik und Sport vergeben. Zu diesem besonderen Anlass versammelten sich viele Rapper, Sänger, Schauspieler und Sportler in Los Angeles und präsentierten ihre teils aufwendigen Outfits bei dem Event. Das waren ein paar der bemerkenswerten Looks der Preisverleihung.

Besonders überraschte wohl die Rapperin Cardi B (28) mit ihrem Outfit: Die Musikerin, die am Tag der Preisverleihung auch ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, zeigte sich in einem glitzernden Ganzkörper-Anzug. Dieser setzte ihren Babybauch durch einen Cut-out besonders in Szene. Auch die Sängerin Ciara (35) erschien in einem glänzenden Ganzkörper-Body. Den Anzug kombinierte sie mit einem großen schwarzen Gürtel. Lil Nas X zeigte sich in verschiedenen ausgefallenen Outfits: Neben einem weißen Anzug mit Rosenmuster und weit ausgestellten Beinen verblüffte er seine Fans auch mit seinem Red-Carpet-Dress: Er erschien in einer Art Ballkleid mit blauem Aufdruck.

Meghan Thee Stallion, die bei der Verleihung gleich mehrere Preise absahnte, zeigte sich unter anderem in einem eleganten weißen Kleid. Dieses ließ an den Seiten tief blicken und verdeckte nur das Nötigste. Ein ähnlich freizügiges Kleid trug auch die Rapperin Saweetie (26), die beinahe ihren ganzen Rücken und ihren nackten Bauch präsentierte. Einen wohl eher verwirrenden Look brachte der Rapper Lil Uzi Vert neben seiner Freundin JT auf den roten Teppich: Er trug ein Halstuch über dem Gesicht, in das lediglich zwei Löcher für die Augen geschnitten waren.

Getty Images Lil Nas X bei den BET Awards 2021

Getty Images Megan Thee Stallion bei den BET Awards

Getty Images Saweetie bei den BET Awards 2021

Getty Images Rapper Lil Uzi Vert und seine Freundin JT von den City Girls

