Prequel zum Horror-Schocker "Orphan" kommt bald ins Heimkino

Alle Horror-Liebhaber aufgepasst! 2009 feierte die damals 12-jährige Isabelle Fuhrman (25) im Psycho-Thriller "Orphan: Das Waisenkind" ihren internationalen Durchbruch. Noch heute erfreut sich der Streifen über das gewalttätige Verhalten des vermeintlich jungen Mädchens Esther einer großen Beliebtheit. Im Februar 2020 wurde dann bekannt gegeben, dass der Horror-Klassiker ein Prequel bekommen soll. Vor wenigen Tagen wurde nun auch der erste Trailer zu "Orphan: First Kill" veröffentlicht.

Wie Moviepilot berichtet, spielt der zweite Teil nur wenige Jahre vor dem Original und thematisiert Esthers Vergangenheit. In die Hauptrolle schlüpft schon wie vor mehr als zehn Jahren Isabelle Fuhrman. Ergänzt wird der Cast unter anderem durch Julia Stiles (41) und Rossif Sutherland (43), die nach vier Jahren angeblich ihre verloren geglaubte Tochter wiederbekommen. Schon am 19. August soll Esthers Vorgeschichte dann auf der US-amerikanischen Streamingplattform Paramount+ erscheinen. Wie im Trailer zudem zu lesen ist, wird "Orphan: First Kill" auch in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Wann genau der Film in Deutschland startet, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Die Fans des Horror-Genres scheinen ihre Vorfreude und Begeisterung jedenfalls kaum noch im Zaum halten zu können. Unter dem Trailer auf YouTube sammelten sich in kürzester Zeit viele entzückte Kommentare. "Ich bin ein großer Fan des Originals. Ich kann es kaum erwarten", "[Isabelle] war dazu bestimmt, diese Rolle zu spielen! [...] Ich bin so gespannt auf diesen Film!" oder "100%ig sicher, dass Esthers Schauspielerei großartig sein wird", schrieben die Nutzer ganz aus dem Häuschen.

Anzeige

Getty Images Isabelle Fuhrmann bei der "Orphan"-Premiere im Juli 2009

Anzeige

Getty Images Julia Stiles im November 2021

Anzeige

Getty Images Isabelle Fuhrmann im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de