Was hat es mit diesem Schocker-Spektakel auf sich? Seit dem 28. Januar ist auf Netflix die neue koreanische Serie All of Us Are Dead zu sehen. Spätestens seitdem Squid Game im vergangenen Jahr in Windeseile alle Rekorde des Streamingdienstes brach, hat das Filmland Korea viele neue Fans gewonnen. In der neuen Show geht es um den beliebten Horror-Dauerbrenner Zombies – und diese Invasion schlug in den Seriencharts so richtig ein! Doch worum geht es bei "All of Us Are Dead"?

Die neue Serie basiert auf einem Online-Comic, der in einigen Ländern Südostasiens vor wenigen Jahren ein Riesenerfolg war. Bereits im April 2020 war die Adaption des Stoffes bestellt worden – und begeistert jetzt Gruselfans auf der ganzen Welt: In einer Highschool wird ein Zombie-Virus freigesetzt und infiziert nach und nach die ganze Stadt. Bei der Show sind starke Nerven gefragt – denn schon ab der ersten Folge ist die Story ausgesprochen blutrünstig.

Beim Publikum kommt "All of Us Are Dead" jedenfalls bestens an. Auf Instagram gab Netflix jetzt nämlich seine deutschen Serien-Top-Ten bekannt – und dabei steht der Zombie-Splatter auf Platz eins! Bereits in den ersten Tagen konnte die koreanische Show also schon eine ganze Menge Zuschauer überzeugen.

Szene aus der Serie "Squid Game"

Der Cast von "All of Us Are Dead"

Die Dreharbeiten zu "All of Us Are Dead"

