Söhnchen ist da: So süß wurde Katharina Eisenblut empfangen

Katharina Eisenblut (28) wurde nach der Geburt herzlich zu Hause empfangen! Im März 2022 hatte die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Partner Niko Kronenbitter und sie erstmals Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Stunden verriet die ehemalige DSDS-Teilnehmerin dann, dass ihr Sohn Emilio vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt hat. Als Katharina mit ihrem Baby aus der Klinik nach Hause kam, wurde sie erst einmal süß überrascht.

In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Mama nun einige Eindrücke ihrer Heimkehr nach der Geburt. Dabei wurde die brünette Beauty von einigen süßen Baby-Dekorationen wie beispielsweise Luftballons in Form von Schnullern oder einem Präsentkorb empfangen. Zudem hatte Niko Zettel an die Wand gehängt, auf denen unter anderem "Herzlich willkommen, Emilio" zu lesen ist. Von der Überraschung schien Katharina zutiefst bewegt zu sein. Zu den Clips der Deko schrieb sie gerührt: "Liebe, Liebe, Liebe! Wir sind von unseren Gefühlen überwältigt."

In ihrer Story hatte Katharina ebenfalls verraten, dass ihr die Fruchtblase in "einer ganz blöden Situation" geplatzt sei. Bald wolle sie ihren Abonnenten noch mehr von ihren Geburtserfahrungen berichten. "Ich habe mir die letzten Tage für unseren Emilio genommen, um zu lernen, wie wir mit einem neugeborenen Baby umzugehen haben", erzählte die 28-Jährige überglücklich.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Baby-Dekorationen vor Katharina Eisenbluts Haus

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenbluts Präsentkorb nach der Geburt

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, einstige DSDS-Kandidatin

